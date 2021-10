Milan | rinnovo Kjaer | c’è l’annuncio!

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Simonha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale. Il difensore classe ’89 è felice ale nelle sue parole si intravede tutta la voglia che ha di rinnovare il contratto.Le parole di“Se sono più vicino alcol? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo. Quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”. LEGGI ANCHE: Ilpensa al futuro: possibile colpo dalla MLS! LEGGI ANCHE: Altro che sospensione: l’arbitro di-Atletico Madrid torna subito in ...

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.55 - Kjaer: "Ilcolnon è vicino. Il club sa cosa voglio" - Simon Kjaer si è espresso così in merito aldi contratto con il. Le dichiarazioni Ore ...Tra questi Lorenzo Insigne, alle prese come sappiamo con un tutt'altro che semplice - anche se sono stati fatti dei passi in avanti -di contratto ancora in scadenza a giugno. Il capitano del ...Mi sento bene, sia nel club che in città, mi piace giocare e godermi la vita al Milan 'Se sono più vicino al rinnovo col Milan? Parla così dal ritiro della nazionale danese il difensore rossonero Simo ...Simon Kjaer, dal suo approdo a Milano, è diventato uno dei pilastri della formazione rossonera. Il contratto del danese scadrà a giugno 2022 e ciò ...