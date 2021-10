Milan, nome nuovo per l’attacco rossonero! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mercato non muore mai ed è sempre in costante movimento. I dirigenti dei top club sono sempre in costante monitoraggio di quelli che potrebbero essere i futuri acquisti. Lang Bruges mercatoPer quanto riguarda il Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport Maldini e Massara sembrano aver messo gli occhi su un giovane talento proveniente dal Bruges. Si tratta di Noa Lang. Il Diavolo però non è l’unica società sulle sue tracce visto che il giovane olandese cresciuto nell’Ajax piace anche in Premier League, in particolare all’Arsenal. Il prezzo non è certamente economico, visto che si parla già di 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mercato non muore mai ed è sempre in costante movimento. I dirigenti dei top club sono sempre in costante monitoraggio di quelli che potrebbero essere i futuri acquisti. Lang Bruges mercatoPer quanto riguarda il, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport Maldini e Massara sembrano aver messo gli occhi su un giovane talento proveniente dal Bruges. Si tratta di Noa Lang. Il Diavolo però non è l’unica società sulle sue tracce visto che il giovane olandese cresciuto nell’Ajax piace anche in Premier League, in particolare all’Arsenal. Il prezzo non è certamente economico, visto che si parla già di 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

