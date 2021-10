Mika conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022, le prime indiscrezioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mika conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’ufficialità non è ancora arrivata, ma questa mattina ai microfoni di Radio Deejay qualcuno ha tuonato. Lo ha detto Gabriele Corsi del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno esordendo in questo modo: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ecco, lo abbiamo detto”. Nessuna conferma né alcuna smentita da Mika, che non è certo la prima volta che viene accostato al prestigioso Contest come conduttore nel grande mondo dei totonomi. Il cantautore di origini libanesi, infatti, è stato più volte menzionato come il potenziale conduttore della gara. Durante l’estate, tuttavia, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)? L’ufficialità non è ancora arrivata, ma questa mattina ai microfoni di Radio Deejay qualcuno ha tuonato. Lo ha detto Gabriele Corsi del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno esordendo in questo modo: “Salutiamoche sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ecco, lo abbiamo detto”. Nessuna conferma né alcuna smentita da, che non è certo la prima volta che viene accostato al prestigiosocomenel grande mondo dei totonomi. Il cantautore di origini libanesi, infatti, è stato più volte menzionato come il potenzialedella gara. Durante l’estate, tuttavia, ...

Advertising

lnadatto : RT @MyriLoveMiry: Urlando fortissimo per Mika conduttore dell'Eurovision. #Eurovision2022 - EsterEz : RT @Itsmik6: MIKA CONDUTTORE DELL'EUROVISIOOOOON. MI SENTITE URLAREEEREE #Eurovision2022 - redxwood : ?mika conduttore eurovision 2022? - Dandelion996 : RT @chicazzoseiAle: Mika conduttore dell'Eurovision è UN GRANDE, GRANDISSIMO SI #Eurovision2022 - noveon9 : Mika conduttore dell'#Eurovision mi sembra strano, in passato non ha detto cose proprio positive a riguardo -