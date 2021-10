Migranti, “soccorsi in 39 in Sar Malta, anche bimbo e donna svenuta” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un barchino con 39 Migranti a bordo è stato soccorso dal veliero Nadir di Resqship in zona Sar maltese. Tra loro ci sono anche un bimbo e una donna svenuta. Secondo quanto denunciato dall’ong tedesca Malta si sarebbe rifiutata di intervenire nonostante le richieste ripetute. “A causa delle crescenti mareggiate – scrive su Twitter -, la situazione era estremamente pericolosa per chi era a bordo della barca di legno”. Tutti i Migranti sono stati presi a bordo di Nadir. Adesso l’ong chiede “l’evacuazione immediata” delle persone su una nave più grande e un porto di sbarco. “Nadir non è una nave di salvataggio, può solo fornire il primo soccorso”, ricorda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un barchino con 39a bordo è stato soccorso dal veliero Nadir di Resqship in zona Sar maltese. Tra loro ci sonoune una. Secondo quanto denunciato dall’ong tedescasi sarebbe rifiutata di intervenire nonostante le richieste ripetute. “A causa delle crescenti mareggiate – scrive su Twitter -, la situazione era estremamente pericolosa per chi era a bordo della barca di legno”. Tutti isono stati presi a bordo di Nadir. Adesso l’ong chiede “l’evacuazione immediata” delle persone su una nave più grande e un porto di sbarco. “Nadir non è una nave di salvataggio, può solo fornire il primo soccorso”, ricorda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

