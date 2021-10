Microsoft Windows 11, è iniziato il download, ecco come cambierà il PC (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato. Microsoft aggiorna il suo sistema operativo con almeno quattro macro-novità che cambieranno certamente l’utilizzo di tutti i personal computer, previo naturalmente download. Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft è realtà (Adobe Stock)Pulsante Start, Widget, app Microsoft Teams integrata, rinnovamento del Microsoft Store alla base dell’erede di Windows 10, riprogettato radicalmente nella interfaccia utente, con la riprogettazione anche della barra degli strumenti. “Nel team di Windows, aspiriamo a creare esperienze efficienti, divertenti e piacevoli per le persone con disabilità e senza. Radichiamo la nostra ambizione nei principi del design inclusivo”. Il colosso di Redmond spiega così ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato.aggiorna il suo sistema operativo con almeno quattro macro-novità che cambieranno certamente l’utilizzo di tutti i personal computer, previo naturalmente11, il nuovo sistema operativo diè realtà (Adobe Stock)Pulsante Start, Widget, appTeams integrata, rinnovamento delStore alla base dell’erede di10, riprogettato radicalmente nella interfaccia utente, con la riprogettazione anche della barra degli strumenti. “Nel team di, aspiriamo a creare esperienze efficienti, divertenti e piacevoli per le persone con disabilità e senza. Radichiamo la nostra ambizione nei principi del design inclusivo”. Il colosso di Redmond spiega così ...

