Michela Rocco di Torrepadula | che fine ha fatto oggi | età | altezza | peso | i figli con Mentana

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ultimamente è solito ricordarla semplicemente come l’ex consorte di Enricoe mamma di due dei suoi quattro eredi. Peccato che invecediabbia molto altro da raccontare e dimostrare, dal momento che ha alle spalle una famosa carriera nel mondo dello spettacolo, come interprete e conduttrice, e anche nel giornalismo. Inoltre il suo cognome parla chiaro. Un antenato, Carlo, fu investito del titolo di Principe dida Filippo IV. Nel 1987 ha trionfato sul podio di Miss Italia incantando tutti, sebbene quel posto spettasse inizialmente a Mirca Viola che era stata squalificata in quanto sposata e con uno. Tale ruolo non calzava poi molto bene adi, che non ...