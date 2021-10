Mexes | ' Napoli? Quando giocavamo lì ce la facevamo sotto'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Philippe, ex difensore di Roma e Milan , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte : " Il gol in rovesciata ? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per tutta la vita. ...

Corriere dello Sport

- Philippe, ex difensore di Roma e Milan , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte : " Il gol in rovesciata ? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per tutta la vita. ......Senior uscendo dal ripostiglio della sua tabaccheria di Via Mater Dei nel rione Avvocata a, ... Muntari mette in porta una corta respinta di Buffon su colpo di testa di. La palla supera la ...L'ex difensore francese ha parlato ai microfoni di Radio Marte: 'Devo tanto a Spalletti. Napoli da Scudetto? Magari!'.NAPOLI - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Phillippe Mexès, ex calciatore: "Il gol in rovesciata? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per t ...