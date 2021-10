Mexes | “Ho la Roma nel cuore Io allenatore? Potrei farlo ma…”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Phillippe Mexès, ex difensore die Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende del calcio italiano e del suo futuro. Di seguito le sue parole. Sulla corsa scudetto “Spero che vinca la, ce l’ho sempre nel. Piazza molto bella e pesante, non voglio fare il lecchino ma non mi sarei mai aspettato di vivere. Al Milan c’era un altro ambiente, ho vissuto due cose diverse,è più umana”. Su Spalletti “L’ho sentito una volta ma non ho più avuto notizie. Se mi chiamasse per entrare nel suo staff? Koulibaly darebbe una sveglia pure a me! Un messaggio? Non deve avere dubbi su sé stesso perché è un grande. Ha scelto piazze pesanti, deve stare sempre in campo con passione, lasciasse fuori quello che è extra calcio. In passato ne ha ...