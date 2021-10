Metroid Dread è il ritorno capolavoro di Samus Aran? I voti delle recensioni della critica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Metroid Dread sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo e oggi sono uscite le prime recensioni per il gioco che arriverà in esclusiva su Nintendo Switch. Metroid Dread è stato menzionato per la prima volta nel 2005. Un seguito anticipato di Metroid Fusion che Nintendo aveva inizialmente pianificato di creare per DS. Nonostante ciò, Nintendo ha deciso che il DS non poteva rendergli giustizia. 16 anni e più console dopo, ora il gioco sta per arrivare su Nintendo Switch. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo e oggi sono uscite le primeper il gioco che arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.è stato menzionato per la prima volta nel 2005. Un seguito anticipato diFusion che Nintendo aveva inizialmente pianificato di creare per DS. Nonostante ciò, Nintendo ha deciso che il DS non poteva rendergli giustizia. 16 anni e più console dopo, ora il gioco sta per arrivare su Nintendo Switch. Leggi altro...

Advertising

Tanzen : Oggi sono scaduti un po’ di embarghi. Nintendo Switch OLED: indicata solo per i possessori dell’originale che gioc… - Eurogamer_it : Ecco i primi voti della stampa specializzata per #MetroidDread. - FuriaDivina87 : Ammetto che mi ha scoraggiato...potrebbe essere un metroid che non finisco - CogliaWho : Sale forte l'hype per Metroid Dread dopo le prime recensioni. Io non compro mai giochi appena usciti BUT - _Mdk7_ : #MetroidDread ha delle belle idee, un dinamismo spettacolare, azzeccatissime e sorprendenti venature horror... ma a… -