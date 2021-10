Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia 111 nuovi contagi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia su 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.378, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento risultano ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)insu 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.378, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento risultano ...

