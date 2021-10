Advertising

AlessiaMorani : Mentre la #Meloni perde l’ennesima occasione per dimostrare di essere una leader conservatrice continuando ad accet… - zazoomblog : Mentre Meloni nega il fascismo nel partito il consigliere di Fdi ringrazia i camerati - #Mentre #Meloni #fascismo… - EsterP8 : RT @globalistIT: - Angelo_Risorto : RT @globalistIT: - GanimedAntonio : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre Meloni

- scrive Grimaldi - è scandalizzatissima per il reportage di Fanpage. Pensate che la candidata al Consiglio comunale di Fratelli d'Italia che ha preso più preferenze, a Roma, è Rachele ...il responsabile economico Alberto Bagnai lamenta come sia 'difficile stare in maggioranza ... 'Ha fatto bene la Lega a non votare una delega in bianco - afferma Giorgia- . D'altronde, ...Un post privato del candidato di FdI, Massimo Robella, eletto consigliere alla Circoscrizione 6 di Torino che ha ha usato termini che poco hanno a che fare con una destra moderna ...Le due coalizioni che si fronteggiano non sono autosufficienti e non hanno la forza intrinseca per imporsi come compagine di governo ...