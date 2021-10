Meloni chiama il Cav e Matteo. "Alleanza bizzarra. Però siamo uniti"

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La leader di Fdi analizza il risultato del partito: "in crescita ovunque". E sui ballottaggi assicura: "Insieme posfarcela. A Roma andremo casa per casa a convincere gli astenuti"

L'icastico commento di Grillo , nel giorno anniversario dei 5 Stelle e della rotta,... chiedono, giustamente, a Giorgiadi candeggiare finalmente dal suo partito fascistelli e bulli ...L'imprenditore, fondatore di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia, ha voluto riprendere, ... Siumanità ", ha detto Guido Crosetto davanti a una Dell'Olio, che però è apparsa evidentemente ...La leader di Fdi analizza il risultato del partito: "Siamo in crescita ovunque". E sui ballottaggi assicura: "Insieme possiamo farcela. A Roma andremo casa per casa a convincere gli astenuti" ...Il deputato di FdI ritiene "necessario per la nostra coalizione costruire rapporti con tante realtà che hanno abbandonato il centrosinistra" ...