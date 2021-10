Mediaset | aggressione in diretta | “Sangue ovunque | gli hanno spaccato la spacca” VIDEO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)a fine articolo.per l’inviato, paura e corsa in ospedale. Vediamo cos’è successo. Gli inviati di Striscia la Notizia si ritrovano spesso in situazioni molto difficili e pericolose. Come è accaduto a Vittorio Brumotti, che è stato aggredito ed è finito in ospedale. E’ già da un anno che il giornalista, con la sua bicicletta, gira l’Italia in cerca delle maggiori piazze di spaccio. Spesso queste esistono all’aria aperta, nei parchi, senza neanche nascondersi agli occhi della polizia e degli abitanti. I territori occupati dagli spacciatori diventano quindi malfamati, inutilizzabili e invivibili. Per questo, il telegiornale satirico di Antonio Ricci ha deciso di affrontare la questione e mettere in risalto il problema. Più di una volta, Vittorio Brumotti è dovuto fuggire davanti alle facce arrabbiate degli ...

