Mauro Maestrini e la pianura Padana agreste

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Gli scorci padani” diin esposizione alla galleria Arianna Sartori di Mantova. L’artista esporrà una selezione dei suoi dipinti nella sala di via Cappello 17 dal 9 al 21 ottobre. Qualità dell’aria in: la peggiore in Europa Chi ènasce a Mantova il 19 aprile 1990 e