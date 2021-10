Matteo Salvini rispolvera lo spirito del Papeete per risalire la china (e vincere a Roma) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mario Draghi l?ha già detto chiaro ieri, dopo lo strappo di Matteo Salvini che ha fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri chiamato a varare la delega fiscale che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mario Draghi l?ha già detto chiaro ieri, dopo lo strappo diche ha fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri chiamato a varare la delega fiscale che...

Advertising

LegaSalvini : ?? Matteo #Salvini: 'Il sostegno della Lega al governo non è in discussione, quando si tratta di tagliare le tasse.… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'NON ABBIAMO VOTATO LA LEGGE DELEGA PERCHÈ NON CONTIENE QUELLO CHE ERA NEGLI ACCORDI. C'È QUALCOSA… - fattoquotidiano : Tra le due opzioni che lo attanagliavano dalla lunga e drammatica notte elettorale – cioè fare il “draghiano” o ini… - mlpedo1 : RT @Rinaldi_euro: Matteo Salvini zittisce Enrico Letta: 'La Lega ha 69 sindaci in più, qualcuno lo avvisi' - francetomm : RT @Rinaldi_euro: Matteo Salvini zittisce Enrico Letta: 'La Lega ha 69 sindaci in più, qualcuno lo avvisi' -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Mario Draghi/ Video: 'Nessuna tassa patrimoniale. Presto incontrerò Salvini' ... ha tenuto a precisare Mario Draghi nel corso del suo intervento, rispondendo alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla revisione della rendita catastale. Il premier ha poi aggiunto: "È stata fatta ...

Escano Letta e Conte, Salvini non molla il governo Il giorno dopo aver fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale, Matteo Salvini insiste sul 'secco no' del suo partito alla riforma governativa. La riorganizzazione del catasto è una 'patrimoniale nascosta' e non firmo 'deleghe in bianco', assicura, attirandosi le ...

Le grandi vittorie di Matteo Salvini e il tonfo di Gianluigi Paragone: vota il peggio L'Espresso Delega fiscale, la Lega rompe con Draghi. E ora Salvini rischia Salvini: “Esecutivo chiarisca”. “Non abbiamo firmato la legge delega fiscale, perché non conteneva quanto previsto dall’accordo”, ribatte Salvini, che convoca una conferenza stampa alla Camera. È il d ...

Caos centrodestra, Salvini rilancia la Lega di lotta ROMA. – Dall’autocritica di ieri, fatta a tre ore dalla chiusura delle urne, alla conta dei sindaci conquistati dalla Lega (“almeno 69 in più”) fino allo ‘strappo’ dal governo disertando il Consiglio ...

... ha tenuto a precisare Mario Draghi nel corso del suo intervento, rispondendo alle dichiarazioni disulla revisione della rendita catastale. Il premier ha poi aggiunto: "È stata fatta ...Il giorno dopo aver fatto disertare ai ministri leghisti il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale,insiste sul 'secco no' del suo partito alla riforma governativa. La riorganizzazione del catasto è una 'patrimoniale nascosta' e non firmo 'deleghe in bianco', assicura, attirandosi le ...Salvini: “Esecutivo chiarisca”. “Non abbiamo firmato la legge delega fiscale, perché non conteneva quanto previsto dall’accordo”, ribatte Salvini, che convoca una conferenza stampa alla Camera. È il d ...ROMA. – Dall’autocritica di ieri, fatta a tre ore dalla chiusura delle urne, alla conta dei sindaci conquistati dalla Lega (“almeno 69 in più”) fino allo ‘strappo’ dal governo disertando il Consiglio ...