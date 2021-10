Matilda De Angelis | mai vista così | fan in tilt

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Deè, senza ombra di dubbio, uno degli astri nascenti del cinema italiano: un talento e una preparazione artisticanon si vedevano da tempo.De25 anni, bolognese, contesa da registi italiani di grido, e forte già di una apparizione a Hollywood, ha due qualità immense che la rendono unica. Un talento innato per la recitazione e due occhi che fanno innamorare al primo sguardo. Nata con la vocazione per la musica, con alle spalle studi solidi di chitarra e violino, ha fatto anche parte di una band.De, giorno dopo giorno, pellicola dopo pellicola, stupisce sempre di più i critici. E poi, che volete farci, Madre Natura ci ha messo lo zampino. Consacrata da pellicole, solo per citarne alcune, come ...