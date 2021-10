Masters 1000 Indian Wells 2021 | programma | date | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il, le, glie latv deldi, evento indal 7 al 17 ottobre. Presenti in tabellone Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev tra i favoriti per il successo finale, così come Matteo Berrettini. Il grande assente sarà Novak Djokovic, come da lui stesso annunciato, ma a rinfoltire il gruppo azzurro vi saranno Jannik Sinner, a caccia di punti chiave per le Atp Finals, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la ...