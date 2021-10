Masters 1000 Indian Wells 2021 | il tabellone di Lorenzo Musetti Esordio contro Ramos | poi Auger-Aliassime?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella notte italiana si sono svolti i sorteggi di, penultimo appuntamentodi questo. In unche non vede nessuno dei Big Three, la lotta al titolo sarà davvero aperta ed avvincente. A tenere alti i colori dell’Italia, ci proverà anche il nostro(n.61 del ranking) che, dopo un periodo non di certo brillante, vorrà sicuramente tornare a stupire tutto il mondo con la sua classe. L’italiano affronterà al primo turno Albert-Vinolas (n.48 del ranking) in un indi difficile interpretazione. Lo spagnolo, infatti, tra tornei ATP e Challenger è reduce da quattordici sconfitte e solo cinque successi negli ultimi cinque mesi ma, considerando lo stato di forma di ...

I due tennisti italiani più forti del momento potrebbero scontrarsi negli ottavi a Indian Wells. Il sorteggio del tabellone principale delcaliforniano non sorride agli azzurri, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner - rispettivamente quinta e decima testa di serie - che potrebbero trovarsi faccia a faccia per un posto nei ...E' tutto pronto per ildi Indian Wells: lo spettacolo inizierà domani sera e gli appassionati italiani non vedono l'ora di seguire le partite degli azzurri, che lotteranno in campo per provare ad arrivare più ...Matteo Berrettini contro Jannik Sinner. Il sorteggio per il Masters 1000 di Indian Wells parla chiaro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner potrebbero incontrarsi negli ottavi di fin ...Trevisan avanti (Roberto Bertellino, Tuttosport) Dopo circa due anni e con data posticipata rispetto a quella classica di primavera è tomato in calendario il cosiddetto 5° Slam, ...