Mastella: “Gravi e volgari accuse di Perifano. Lui ha tolto lavoro a tanti giovani avvocati beneventani grazie a politici amici” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo le parole da modesto leghista di provincia del mio avversario, voglio esprimere la mia solidarietà alle tante imprese di Benevento di tutti i settori, da quello edile al settore tecnologico, che lavorano in giro per l’Italia portando con dignità il nome di Benevento”. Così in una nota Clemente Mastella. “Nel merito: al giurista Perifano, che forse per la crisi degli avvocati beneventani, farebbe bene a lasciare ai suoi colleghi in difficoltà qualche causa degli enti locali, avendone avuto in dote centinaia, mi spiace dire che il suo teorema ‘lavoro alle imprese beneventane’ è incostituzionale e ricorda la norma proposta dalla Lega Nord che voleva che il lavoro andasse solo a quelli del Nord. Gli consigliamo un manuale di diritto costituzionale e, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo le parole da modesto leghista di provincia del mio avversario, voglio esprimere la mia solidarietà alle tante imprese di Benevento di tutti i settori, da quello edile al settore tecnologico, che lavorano in giro per l’Italia portando con dignità il nome di Benevento”. Così in una nota Clemente. “Nel merito: al giurista, che forse per la crisi degli, farebbe bene a lasciare ai suoi colleghi in difficoltà qualche causa degli enti locali, avendone avuto in dote centinaia, mi spiace dire che il suo teorema ‘alle imprese beneventane’ è incostituzionale e ricorda la norma proposta dalla Lega Nord che voleva che ilandasse solo a quelli del Nord. Gli consigliamo un manuale di diritto costituzionale e, ...

Advertising

anteprima24 : ** Mastella: 'Gravi e volgari accuse di Perifano. Lui ha tolto lavoro a tanti giovani avvocati beneventani grazie a… - TV7Benevento : Mastella: 'Gravi e volgari accuse di Perifano. Lui ha tolto lavoro a tanti giovani avvocati beneventani grazie a po… - MarceVann : @annaconte1262 @MScarvaglieri @CarlaKaky @BiwiMobu @ADeborahF @RisatoNicola @Raggi21_26 @ale_dibattista @ValeMameli… - sevenseasmarina : RT @MarceVann: Ah ok, il M5S 'vince' (come Napoli) quando candida persone prescritte (per reati gravi), si allea con DeLuca, Mastella, Ital… - GessaMarta : RT @MarceVann: Ah ok, il M5S 'vince' (come Napoli) quando candida persone prescritte (per reati gravi), si allea con DeLuca, Mastella, Ital… -