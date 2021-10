Massimo Galli, indagato, si difende in tv: "Non c'è consistenza nelle accuse" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’indagine in cui Massimo Galli è coinvolto come indagato riguarda il controllo da parte sua delle selezioni e assegnazioni di posti da professore ordinario e associato in quattro bandi di concorso delle Università di Milano e di Torino. Dopo il silenzio che ha accompagnato la giornata in cui gli sono state rivolte le accuse, il noto virologo è apparso in tv durante la trasmissione Cartabianca di Bianca Berlinguer. “Sono tranquillo, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”, ha dichiarato. “Nessuna avvisaglia di nessun tipo. I concorsi sono tutti avvenuti nell’arco del 2020, in piena pandemia. Ero già diventato un personaggio pubblico? Lo dica lei... Diventare un personaggio pubblico ha una serie di contro e pochi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’indagine in cuiè coinvolto comeriguarda il controllo da parte sua delle selezioni e assegnazioni di posti da professore ordinario e associato in quattro bandi di concorso delle Università di Milano e di Torino. Dopo il silenzio che ha accompagnato la giornata in cui gli sono state rivolte le, il noto virologo è apparso in tv durante la trasmissione Cartabianca di Bianca Berlinguer. “Sono tranquillo, da quello che leggo non vedo niente di particolare in ciò che mi viene contestato. Ci ragionerò sopra. Ho messo tutto in mano al mio avvocato”, ha dichiarato. “Nessuna avvisaglia di nessun tipo. I concorsi sono tutti avvenuti nell’arco del 2020, in piena pandemia. Ero già diventato un personaggio pubblico? Lo dica lei... Diventare un personaggio pubblico ha una serie di contro e pochi ...

Advertising

repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - fattoquotidiano : Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento d… - VittorioSgarbi : Il professore Galli, a quanto pare, oltre al COVID, “sopprimeva” anche certi candidati nei concorsi universitari… O… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli, indagato, si difende in tv: 'Non c'è consistenza nelle accuse' - HuffPostItalia : Massimo Galli, indagato, si difende in tv: 'Non c'è consistenza nelle accuse' -