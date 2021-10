Massimo Galli indagato per presunti concorsi truccati all’università: le parole dell’infettivologo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, commenta la sua posizione dopo l’avviso di garanzia ricevuto nelle scorse ore. Il professore, volto noto al pubblico per i suoi interventi in tv sulla pandemia da Coronavirus, risulta coinvolto nell’inchiesta su presunti concorsi truccati e nomine irregolari in vari Atenei, indagato con altre 32 persone tra cui 23 colleghi docenti delle università del capoluogo lombardo e di Pavia, Torino, Roma e Palermo. Il professor Massimo Galli ha parlato della sua posizione nell’alveo dell’inchiesta della Procura di Milano, su presunti concorsi truccati, iscrizioni e nomine irregolari all’università, in cui risulta tra gli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021), infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, commenta la sua posizione dopo l’avviso di garanzia ricevuto nelle scorse ore. Il professore, volto noto al pubblico per i suoi interventi in tv sulla pandemia da Coronavirus, risulta coinvolto nell’inchiesta sue nomine irregolari in vari Atenei,con altre 32 persone tra cui 23 colleghi docenti delle università del capoluogo lombardo e di Pavia, Torino, Roma e Palermo. Il professorha parlato della sua posizione nell’alveo dell’inchiesta della Procura di Milano, su, iscrizioni e nomine irregolari, in cui risulta tra gli ...

