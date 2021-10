(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lacambia., nel 2011/12 allenatore in secondaPrimavera e la stagione successiva collaboratorePrima Squadra dell’Inter maschile, con mister Stramaccioni, è il. Lo comunica la società biancoceleste in una nota. Nel 2015è approdato al Settore Giovanilemaschile e nelle ultime due stagioni ha allenato l’Under 17Femminile. Insieme a lui ci sarà il collaboratoreCristian Ieno, ricercatore in Fisiologia dell’esercizio all’Università La Sapienza di Roma e già collaboratoredel settore ...

Advertising

CinqueNews : Massimiliano Catini nuovo tecnico della Lazio Women - temafootball24 : Ufficiale l’esonero di Carolina #Morace. Al suo posto, Massimiliano #Catini. Articolo completo a cura di ?… - temafootball24 : #Lazio: esonerata Carolina #Morace dalla guida della #LazioWomen ? Al suo posto Massimiliano Catini, allenatore de… - rada_maja : RT @RaiSport: ?? #LazioWomen: Carolina #Morace esonerata Il nuovo allenatore sarà Massimiliano #Catini - RaiSport : ?? #LazioWomen: Carolina #Morace esonerata Il nuovo allenatore sarà Massimiliano #Catini -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Catini

La partenza shock in campionato - zero punti in cinque gare, tre gol fatti e venti subiti - ha portato all'allontanamento di Carolina Morace , rimpiazzata da. Le novità in casa ...Un grazie a tutti e buona fortuna!" La scelta per la panchina della Lazio Women ricade ora su, allenatore dell'Under 17., in passato, ha allenato in seconda la Primavera ...LAZIO WOMEN CATINI – Dopo un inizio di stagione molto complicato, la Lazio Women ha deciso di correre subito ai ripari. Dopo aver collezionato zero punti nelle prime cinque giornate, tali numeri hanno ...FIUMICINO - «Da vent'anni aspettiamo risposte sui vincoli, l'erosione e sul ponte della Scafa». A puntare i riflettori sui problemi ancora da risolvere è l'esponente di Azione Fiumicino, Massimiliano ...