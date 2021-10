Marotta al lavoro per blindare un big: la situazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato sulle questioni rinnovi e di conseguenza ha già avviato i contatti con l’entourage di Nicolò Barella. L’amministratore delegato nerazzurro vuole giocare d’anticipo. Barella, Inter, rinnovo situazione non urgente Il contratto di Nicolò Barella è in scadenza al 30 giugno 2024 e di conseguenza questa non è un’operazione al momento urgente. Piuttosto sarebbe un attestato di stima nei confronti del giocatore per via del suo rendimento sopra le righe. LEGGI ANCHE: Barcellona, si lavora sul mercato: nel mirino un obiettivo dell’Inter LEGGI ANCHE: Inter, si pensa al colpo in attacco: individuato il prossimo acquisto L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Beppenon vuole farsi trovare impreparato sulle questioni rinnovi e di conseguenza ha già avviato i contatti con l’entourage di Nicolò Barella. L’amministratore delegato nerazzurro vuole giocare d’anticipo. Barella, Inter, rinnovonon urgente Il contratto di Nicolò Barella è in scadenza al 30 giugno 2024 e di conseguenza questa non è un’operazione al momento urgente. Piuttosto sarebbe un attestato di stima nei confronti del giocatore per via del suo rendimento sopra le righe. LEGGI ANCHE: Barcellona, si lavora sul mercato: nel mirino un obiettivo dell’Inter LEGGI ANCHE: Inter, si pensa al colpo in attacco: individuato il prossimo acquisto L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

