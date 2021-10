Marina Spadafora | la stilista della Fashion Revolution

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Life&People.it Laha lo sguardo luminoso e solare di; una donna realizzata e di successo che ha scelto di mettere al servizio degli altri la sua esperienza, le sue conoscenze e il suo impegno come ambasciatrice di moda etica nel Mondo., dopo un’importante carriera come designer nazionale e internazionale, si fa portavoce di un nuovo concetto di moda: sostenibile, etica, inclusiva. La moda con una missione: questo è il motto che la guida Nata e cresciuta a Bolzano, ha debuttato a Los Angeles come costumista per il cinema; ha poi proseguito il percorso in Italia, nell’azienda di famiglia, come imprenditrice creando poi un suo marchio. E’ rinomata in tutto il mondo comegeniale e innovativa, grazie alle sue sofisticate e ...