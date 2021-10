Marco Fantini compie 30 anni | avete visto dove ha festeggiato? Villa da sogno | il prezzo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha compiuto 30ed ha deciso di festeggiare in una location ricca di fascino e storia:già le foto? Vi sveliamo qualche dettaglio! Lo abbiamo conosciuto nello studio di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista: alla fine del suo trono scelse Beatrice Valli. Era il 2014 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

glooit : Marco Fantini festeggia 30 anni: in vista delle nozze Beatrice Valli indossa già l’abito bianco leggi su Gloo… - orgiagi : Come faccio ad avere la stessa età di Marco Fantini che sembra mio padre? - BeTrash93 : Comunque BeaValli e Marco Fantini son proprio belli insieme. - giul91 : Instagram ma perché mi proponi le foto di Marco Fantini dicendo 'perché hai messo mi piace a un post di Cristina Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Fantini

RicettaSprint

Marcellino Lucchi, Paolo Casoli,Melandri, Manuel Poggiali ed il terzo 'lui': Valentino Rossi ... ex titolare della Bimota, e da Alberto, organizzatore e Direttore di Gara internazionale. ...Perfetta l'organizzazione di Flipper Triathlon con il supporto diClub , in una location, ... Ancora un'ottima prova per i biellesiSchiapparelli (13° tra gli M1) e Paolo Zilvetti (24° tra ...Marco Fantini ha compiuto 30 anni ed ha deciso di festeggiare in una location ricca di fascino e storia: avete visto già le foto? I dettaglio!«Wow quanta gente! C’è tutta Asti e non solo». Un fantino immaginario, senza nome, che veste orgoglioso i colori della città, il rosso e il bianco. E’ esordiente in piazza Alfieri, è teso ed emozionat ...