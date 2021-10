Marco Cartasegna di UeD, dopo Soleil Sorge beccato con la bella della tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Marco Cartasegna è un ex tronista di UeD e anche l’ex fidanzato di Soleil Sorge, che ora è al GF Vip 6. Ricordate? Nel dating show di Maria De Filippi era uscito con Federica Benincà, ma dopo la fine di questa relazione con la sua corteggiatrice ha iniziato una storia con l’infuencer e attuale concorrente del reality di Canael 5. L’inizio della loro love story in realtà fu sommerso dalle polemiche perché all’epoca Soleil Sorge era impegnata sentimentalmente con Luca Onestini, ex compagno di trono di Marco Cartasegna. Correva l’anno 2017: lei era fidanzata con Luca Onestini, all’epoca lontano per via della partecipazione al GF Vip 2, ma decise di non lasciare il reality. Non ha nemmeno ritenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è un ex tronista di UeD e anche l’ex fidanzato di, che ora è al GF Vip 6. Ricordate? Nel dating show di Maria De Filippi era uscito con Federica Benincà, mala fine di questa relazione con la sua corteggiatrice ha iniziato una storia con l’infuencer e attuale concorrente del reality di Canael 5. L’inizioloro love story in realtà fu sommerso dalle polemiche perché all’epocaera impegnata sentimentalmente con Luca Onestini, ex compagno di trono di. Correva l’anno 2017: lei era fidanzata con Luca Onestini, all’epoca lontano per viapartecipazione al GF Vip 2, ma decise di non lasciare il reality. Non ha nemmeno ritenuto ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne gossip nuovo amore per Marco Cartasegna (ex di Soleil)? Lei è già famosa - #Uomini #Donne #gossip… - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, nuova fiamma per Marco Cartasegna? Si tratterebbe di un volto della tv italiana #uominiedonne… - infoitscienza : Uomini e Donne, nuovo amore per Marco Cartasegna? Lei è un volto noto - IsaeChia : #UominieDonne, nuovo amore per Marco Cartasegna? Lei sarebbe un volto noto della televisione - f4gchunli : @ariesletgo @Soleil_stasi soleil nel mentre non mi pare abbia avuto dei ripensamenti o magari forse sì, aspetta, ti… -