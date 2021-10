Mara Venier, confessione in lacrime: “Non c’è più” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) confessione in lacrime di Mara Venier a Domenica In: “Non c’è più”, di seguito vi riportiamo le sue parole pronunciate in diretta Nella scorsa puntata di “Domenica In“, Mara Venier si è emozionata in studio. La conduttrice aveva in studio un ospite quando si è lasciata andare ad una confessione in lacrime: “Non c’è più“. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021)india Domenica In: “Non c’è più”, di seguito vi riportiamo le sue parole pronunciate in diretta Nella scorsa puntata di “Domenica In“,si è emozionata in studio. La conduttrice aveva in studio un ospite quando si è lasciata andare ad unain: “Non c’è più“. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Mara Venier confessione in lacrime: “Non c’è più” - #Venier #confessione #lacrime: - illdrawagiraffe : paolo non sa chi è mara venier - BruNOgrindxxx : RT @RaffaellaUcci: @BruNOgrindxxx Ero indecisa fra la gif Malgioglio che dice 'scusa, ma che cazzo stai dicendo', quella di Mara Venier che… - zeldascjgarette : RT @GiorgiaMidili1: Ma colleghiamoci con Mara Venier che non starà capendo come mai non può fare le storie mentre cucina #instadown #whats… - RaffaellaUcci : @BruNOgrindxxx Ero indecisa fra la gif Malgioglio che dice 'scusa, ma che cazzo stai dicendo', quella di Mara Venie… -