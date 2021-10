Manuel Bortuzzo si alza in piedi: la reazione di Lulù (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo stupisce il web Questa mattina c’è stato un risveglio inaspettato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo infatti ha deciso di fare una sorpresa ai suoi compagni di avventura e si è così alzato in piedi grazie all’aiuto di un deambulatore. Il nuotatore ha così camminato da solo e naturalmente il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)stupisce il web Questa mattina c’è stato un risveglio inaspettato nella casa del Grande Fratello Vip 6.infatti ha deciso di fare una sorpresa ai suoi compagni di avventura e si è cosìto ingrazie all’aiuto di un deambulatore. Il nuotatore ha così camminato da solo e naturalmente il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della c… - rep_roma : Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip [aggiornamento delle 14:54] - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo si mostra in piedi sulle sue gambe a Lulù: la reazione della Princess fa discutere (VIDEO) #gfvip - Stefycr7T : RT @davismaele: E dopo due anni e mezzo posso permettermi di metterla… sei bellissimo ?? @manuel_bortuzzo @GFVIP_Official #gfvip https://t.… - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo esce dal confessionale camminando grazie a delle protesi: la commozione dei… -