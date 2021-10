Manfredi | Sos al Governo | Napoli | debito insostenibile

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ildiè una zavorra pesantissima. Stiamo ragionando con ilper capire quali sono i meccanismi migliori da utilizzare, ovviamente dobbiamo fare una ricognizione molto attenta della situazione che si è accumulata nel tempo e dev’essere ben definita, e poi subito partire perché abbiamo bisogno di intervenire subito”. Lo ha detto il nuovo sindaco di, Gaetano, intervenuto a Radio 24. Ildel Comune di, ha spiegato, “si è accumulato da oltre 20 anni e senza nessun intervento che sia stato capace di ridurlo. E’ una zavorra importante che non consente la spesa corrente, ma soprattutto ha bloccato la macchina amministrativa del Comune e questo non ci consente neanche di utilizzare le risorse del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manfredi Sos

Il Denaro

...sull'Osservatorio sul voto pulito "per poter garantire una campagna elettorale e delle votazioni trasparenti ed oneste nei confronti dei cittadini" davanti al candidato sindaco Gaetanoche "...Potenti Rosignano (Livorno) 23 settembre 2021 I deputatiPotenti. eletto in Toscana, e Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura e Responsabile nazionale del Dipartimento pesca della Lega, sono intervenuti sulla vicenda giudiziaria che ...All’incontro dei Verdi Europa per le Municipalità di Napoli: «Serve manutenzione, un progetto con chi beneficia del reddito di cittadinanza» ...I deputati Manfredi Potenti. eletto in Toscana, e Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura e Responsabile nazionale del Dipartimento pesca della Lega ...