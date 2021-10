Mancini su Italia – Spagna: ”Meglio aver perso stasera che la finale dell’Europeo o di un Mondiale” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nation League: la Spagna batte l’Italia per 1-2 e si qualifica alla finale. Con questa sconfitta, si ferma la serie record dell’Italia di Roberto Mancini, di 37 partite utili di fila. L’allenatore azzurro, al termine del match del Meazza, ai microfoni di Rai1, ha rilascito le seguenti dichiarazioni: “Le partite sono così, certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto. Meglio aver perso stasera che la finale ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nation League: labatte l’per 1-2 e si qualifica alla. Con questa sconfitta, si ferma la serie record dell’di Roberto, di 37 partite utili di fila. L’allenatore azzurro, al termine del match del Meazza, ai microfoni di Rai1, ha rilascito le seguenti dichiarazioni: “Le partite sono così, certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto.che la...

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - Eurosport_IT : AZZURRI COL CUORE, MA NON BASTA ?? Dopo 37 risultati utili consecutivi, l'Italia di Mancini cade a San Siro contro… - FraInter86 : RT @sportface2016: +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #N… - asfcim : RT @sportface2016: +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #N… -