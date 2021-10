Mancini: 'Bonucci ha sbagliato. Dispiaciuto per Donnarumma' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO - La Spagna batte l'Italia 2 - 1 in Nations League e si qualifica alla finale. Con questa sconfitta, si ferma la serie record dell'Italia di Roberto Mancini , di 37 partite utili di fila. " Le ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO - La Spagna batte l'Italia 2 - 1 in Nations League e si qualifica alla finale. Con questa sconfitta, si ferma la serie record dell'Italia di Roberto, di 37 partite utili di fila. " Le ...

Advertising

forumJuventus : I convocati di Mancini per la #NationsLegue: ci sono Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi, Kean e Chiesa ?… - Carabagg10 : Se Mancini è un CT serio Calabria e Kean hanno chiuso con la Nazionale dopo stasera. Bonucci un bel cazziatone e po… - DonatoCavallo6 : Pagelle #ItaliaSpagna ?? 4,5 Di Lorenzo 6,5 Bonucci 5,5 Bastoni 4,5 Emerson 6 Jorginho 5,5 Verratti 5,5 Barella 4 I… - sportli26181512 : Mancini: 'Bonucci ha sbagliato. Dispiaciuto per Donnarumma': Le parole del ct dell'Italia dopo la sconfitta contro… - gilnar76 : Mancini: «Bonucci non doveva farsi ammonire per proteste» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -