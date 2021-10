Manchester United, il figlio di Wayne Rooney segna quattro gol e oscura Ronaldo Junior (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Piccoli fenomeni crescono, o meglio, provano a seguire le orme di chi è già stato un fenomeno e una leggenda del calcio mondiale. Kai Rooney e Ronaldo Junior, figli rispettivamente di Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, sono compagni di squadra nelle giovanili del Manchester United e, dodici anni dopo l'ultima volta, ricostruiscono almeno nel nome il duo dei sogni che ha fatto le fortune dei Red Devils dal 2004 al 2009. Un tandem d'eccezione, visto che spesso accade che nel firmamento non ci sia posto per due stelle insieme, ma a prendersi la scena, tra i figli, per ora è solo uno dei due: Kai. L'inglese eclissa il compagno nel North-West derby contro il Liverpool e, nonostante la sconfitta per 5-4, la prestazione del giovane ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Piccoli fenomeni crescono, o meglio, provano a seguire le orme di chi è già stato un fenomeno e una leggenda del calcio mondiale. Kai, figli rispettivamente die Cristiano, sono compagni di squadra nelle giovanili dele, dodici anni dopo l'ultima volta, ricostruiscono almeno nel nome il duo dei sogni che ha fatto le fortune dei Red Devils dal 2004 al 2009. Un tandem d'eccezione, visto che spesso accade che nel firmamento non ci sia posto per due stelle insieme, ma a prendersi la scena, tra i figli, per ora è solo uno dei due: Kai. L'inglese eclissa il compagno nel North-West derby contro il Liverpool e, nonostante la sconfitta per 5-4, la prestazione del giovane ...

Advertising

Glongari : Tanto interesse nei confronti di Julián #Alvarez del River Plate. Oltre ai sondaggi datati in chiave #Milan, anche… - mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - gercekmuhabir : Manchester United'da Ronaldo krizi - KunGrax : RT @dello__98: Romagnoli alla Juve. Kessie al Manchester United. Andati per me. - LittleCruyff : RT @Glongari: Tanto interesse nei confronti di Julián #Alvarez del River Plate. Oltre ai sondaggi datati in chiave #Milan, anche club di #P… -