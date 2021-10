Manchester United, Dalot: “Sono andato al Milan per giocare il più possibile, ora cerco spazio in Premier” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terzino del Manchester United, Diogo Dalot, tornato in Premier League dopo il prestito al Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia era quello di essere più maturo e di giocare più partite possibile. Quello era ciò che cercavo. Sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United, ora sto cercando di guadagnarmi spazio poco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e di accettare la sfida”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terzino del, Diogo, tornato inLeague dopo il prestito al, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia era quello di essere più maturo e dipiù partite. Quello era ciò che cercavo. Sapendo che non è mai facilein una squadra come lo, ora sto cercando di guadagnarmipoco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare ae di accettare la sfida”. SportFace.

Advertising

Glongari : Tanto interesse nei confronti di Julián #Alvarez del River Plate. Oltre ai sondaggi datati in chiave #Milan, anche… - mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - sportli26181512 : Man. United, Dalot: 'Sono stato al Milan per giocare e tornare più maturo': Diogo Dalot, ex giocatore del Milan tor… - sportface2016 : #ManchesterUnited, le parole del terzino Diogo #Dalot sulla sua esperienza al #Milan - _yayus : RT @SkySport: Cristiano Ronaldo, firma con il Manchester United nel giardino di Lineker #SkySport #Ronaldo #ManchesterUnited #Lineker https… -