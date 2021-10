Manchester United, azioni in vendita per 160 milioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I proprietari del Manchester United, la famiglia Glazer, hanno messo in vendita 9,5 milioni di azioni del club. Come riporta il Guardian, il club ha annunciato che le azioni, per un valore di 137,1 milioni di sterline (circa 160 milioni di euro), saranno disponibili sulla Borsa di New York, dove lo United è quotato. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I proprietari del, la famiglia Glazer, hanno messo in9,5didel club. Come riporta il Guardian, il club ha annunciato che le, per un valore di 137,1di sterline (circa 160di euro), saranno disponibili sulla Borsa di New York, dove loè quotato. Il L'articolo

Advertising

Glongari : Tanto interesse nei confronti di Julián #Alvarez del River Plate. Oltre ai sondaggi datati in chiave #Milan, anche… - mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - CalcioFinanza : I Glazer mettono in vendita 9,5 milioni di azioni del Manchester United per 160 milioni di euro… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie I Glazer mettono in vendita azioni dello United per 160 milioni: I proprietari del Manchester Uni… - infoitsport : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stato fatto in giardino -