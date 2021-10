Maltempo a Catania | le immagini del tornado | video

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un violentosi è abbattuto ieri, martedì 5 ottobre, su. La perturbazione ha provocato ingenti danni tra case danneggiate, alberi sradicati e pali della luce distrutti. Un filmato a dir poco impressionante mostra da vicino tutta la furia del violentoche si è abbattuto sulla città e che è partito prima dalla costa per poi avvicinarsi a tutta velocità verso il centro cittadino. Guarda tutti ie violenti temporali a, i danni nelle vie del centroEmergenza. Un fortesi è abbattuto in queste ...Germania, enormesi abbatte su KielUn gigantescosi è ...

emergenzavvf : Allagamenti diffusi, coperture divelte e alberi pericolanti, sono i danni causati nel pomeriggio di #oggi dalle for… - Tg3web : Il maltempo si è spostato al sud: Ingenti danni a Catania e altri centri della provincia. Alberi caduti, strade int… - repubblica : Maltempo, tornado a Catania. Il Comune: 'Ci sarebbero feriti' [di Natale Bruno] - inews__24 : Devastante tromba d'aria a #Catania: allagamenti e danni in tutta la città #5ottobre #maltempo #tornado - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Violento tornado a #Catania, chiuse le scuole. Il sindaco Salvo Pogliese ha deciso di sospendere le lezioni di qualsiasi… -

... effettuato ieri sera dall'aeroporto civile di Comiso, mentre ilche ha sconvolto Palermo einsidiava anche la provincia di Ragusa . News Correlate ...... emergenza in Sicilia - Mille operai regionali al lavoro Tags: danniCATANIA – Stavano lavorando per rimuovere gli alberi caduti a causa del maltempo e hanno subito il furto di una motosega: è successo ai volontari della Protezione Civile di Adrano, intervenuti ieri in ...Dopo un lungo periodo di caldo anche afoso e poca pioggia, la perturbazione che ha interessato la Sicilia ha portato tanta pioggia. A Sciacca nelle ultime 48 ore sono caduti 43 millimetri di pioggia, ...