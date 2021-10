Malaria, svolta storica: via libera dell'Oms al primo vaccino per bambini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato oggi l’ impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini , che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione mondialea sanità (Oms) ha raccomandato oggi l’ impiego di massa delantimalarico per i, che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e...

