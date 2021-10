Malaria, svolta storica per la cura della malattia: l’OMS raccomanda il primo vaccino per i bambini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prima volta nella storia, ha approvato e raccomandato un vaccino per i bambini contro la Malaria. Un’arma potenzialmente determinante per la lotta ad una malattia ancora in grado di uccidere oltre 250.000 bambini ogni anno. l’OMS raccomanda il vaccino contro la Malaria: può salvare migliaia di bambini Con una nota sul sito ufficiale, il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ufficializzato un momento determinante nella lotta alla Malaria. L’Organizzazione ha infatti raccomandato un uso diffuso del vaccino RTS,S/AS01 (RTS,S). L’approvazione arriva ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Organizzazione MondialeSanità, per la prima volta nella storia, ha approvato eto unper icontro la. Un’arma potenzialmente determinante per la lotta ad unaancora in grado di uccidere oltre 250.000ogni anno.ilcontro la: può salvare migliaia diCon una nota sul sito ufficiale, il Direttore Generale delTedros Adhanom Ghebreyesus ha ufficializzato un momento determinante nella lotta alla. L’Organizzazione ha infattito un uso diffuso delRTS,S/AS01 (RTS,S). L’approvazione arriva ...

