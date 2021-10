Madre di tre figlie, non riesce ad andare avanti. Tra lei e il suicidio c’è una carabiniera giovanissima (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La giovane carabiniera è riuscita a salvare una Madre di Belluno che era sospesa nel vuoto su un ponte tibetano. Dopo il salvataggio: “Ci siamo strette forte e abbiamo pianto insieme.” Provincia di Belluno, Cortina d’Ampezzo. Una Madre di tre figlie si è seduta su un ponte tibetano con le gambe a penzoloni, sospesa nel L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La giovaneè riuscita a salvare unadi Belluno che era sospesa nel vuoto su un ponte tibetano. Dopo il salvataggio: “Ci siamo strette forte e abbiamo pianto insieme.” Provincia di Belluno, Cortina d’Ampezzo. Unadi tresi è seduta su un ponte tibetano con le gambe a penzoloni, sospesa nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

