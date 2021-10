(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono pronti a far diventare il Comune diuna casa di vetro, a partire dall’attivazione dello streaming per le sedute del consiglio comunale. È la prima proposta avanzata da entrambi i i rappresentanti del movimento cinque stelle che chiederanno nel nuovo consiglio comunale di. Catello Lambiase, medico e Claudia Pecoraro, avvocato si sono presentati ufficialmente questa mattina in compagnia dei tre parlamentari del movimento, Angelo Tofalo, Nicola Provenza, e Andrea Cioffi che hanno ribadito che saranno opposizione in questo consiglio comunale, rispondendo anche al presidente della regione Campania e al sindaco riletto che avevano chiesto di fare chiarezza. Se serviva, l’incontro di questa mattina ha ribadito ancora una volta che anon ci sono margini di trattativa o collaborazione ...

Advertising

Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - anteprima24 : ** #M5S: ecco le proposte dei due nuovi consiglieri a ##Salerno (VIDEO) ** - infoitinterno : Elezioni Roma, ecco come cambierà il consiglio comunale. Crollo M5S: da 29 a 4 - il_libpen : Quando chiedi ai 'nuovi m5s' se il movimento abbia mai nominato le parole 'contratti segreti' 'morte de donno' ecco… - Bninformatica : RT @avvocatorinaldi: Senza polemica ma.... perché mai un elettore della #lega dovrebbe fidarsi di #Salvini quando parla di #fisco? Aveva pr… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S ecco

Repubblica Roma

Pd abbandoni ilAmministrative, Richetti (Azione): "Noi i più votati a Roma, un risultato così ... pronte le riaperture: la decisione non piace tanto ai gestori Maionese:quale scegliere ...E ilche si era presentato come movimento anti sistema è quello che ha tradito più di tutti". ... pronte le riaperture: la decisione non piace tanto ai gestori Maionese:quale scegliere ...I colori all'interno dell'Aula Giulio Cesare saranno quelli di centrodestra, centrosinistra, M5s e Calenda (la cui lista è la prima per numero di preferenze). Elezioni, I 5S gridano ancora al complott ...Venti rappresentanti della maggioranza e 12 della minoranza. Ecco il verdetto delle urne, al netto di chi lascerà lo scranno per entrare in giunta ...