Lutto nel cinema italiano, addio a un'attrice simbolo: successo, amore, vita da vera vip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alcuni la chiamavano con un nome più lungo, che cominciava con Maria. La maggioranza usava soprattutto chiamarla Luisa Mattioli. Altri ancora preferivano quello da sposata, Luisa Moore. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta ha recitato nel mondo del cinema e in televisione. Ed è in un'intervista per il piccolo schermo ha conosciuto il suo Roger Moore. Purtroppo Luisa Mattioli, o Luisa Moore, è venuta a mancare lo scorso 6 ottobre. Come anticipato, lei e Roger Moore si erano incontrati ed innamorati nel corso di un'intervista: l'interprete veneziana era l'intervistatrice e la star britannica concedeva le risposte. Da un evento così fugace è nato un grande e lungo amore, che ha dato vita a tre famosi eredi. Il secondogenito Geoffrey ha confermato quanto riportato poche ore fa dal Daily Mail: "Era malata da qualche tempo". Luisa ...

