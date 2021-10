L'Unione europea cerca chiarezza sull'autonomia strategica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una cena informale dei capi di stato e di governo dell'Unione europea non prende decisioni. Serve per discutere con franchezza di ciò che unisce e divide, tanto più un tema così delicato come la politica internazionale, dove gli interessi dei ventisette stati membri spesso non coincidono. Angela Merkel è sul punto di andarsene e non può impegnarsi a nome del prossimo governo della Germania. Emmanuel Macron è già in campagna per la rielezione e non intende privarsi della carta dell'orgoglio gollista della Francia. Ma, nella cena informale dei leader ieri sera a Brdo, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto il merito di mettere nel menù la questione centrale che mina le ambizioni dell'Ue sulla scena internazionale. “Un tema centrale che continua a essere evocato è l'autonomia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una cena informale dei capi di stato e di governo dell'non prende decisioni. Serve per discutere con franchezza di ciò che unisce e divide, tanto più un tema così delicato come la politica internazionale, dove gli interessi dei ventisette stati membri spesso non coincidono. Angela Merkel è sul punto di andarsene e non può impegnarsi a nome del prossimo governo della Germania. Emmanuel Macron è già in campagna per la rielezione e non intende privarsi della carta dell'orgoglio gollista della Francia. Ma, nella cena informale dei leader ieri sera a Brdo, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto il merito di mettere nel menù la questione centrale che mina le ambizioni dell'Uea scena internazionale. “Un tema centrale che continua a essere evocato è l'...

Advertising

fattoquotidiano : Paradisi fiscali, l’Unione europea aggiorna la black list: via Anguilla, Dominica e Seychelles. Oxfam: “Criteri deb… - SusannaCeccardi : L'Unione Europea non può continuare a finanziare la #Turchia per il blocco delle migrazioni. Bruxelles continua a v… - MarcelloChirico : L'oligarca non molla: ricusato il giudice di Madrid e presentato appello contro #Superlega . Rantoli di un potere m… - SyrusIndustry : L’Unione Europea pensa che il cloud sovrano di Google e Amazon stia diventando molto pericoloso… - PrimaveraLliure : RT @Comincini_: @TConstitucionE Siete la vergogna dell'Unione Europea. Sulla vostra superbia costruiamo ogni nostra vittoria #ForeignFriend… -