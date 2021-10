Lulic | «Non so se ritirarmi C’è un retroscena sulla Lazio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex capitano biancoceleste,, parla del suo futuro nel mondo del calcio, ricordando anche l’esperienza italiana Intervistato dal quotidiano svizzero Blick.ch, l’ex capitano dellaSenad, ora svincolato, ha così raccontato la sua situazione: FUTURO – «Non ho ancora deciso se chiudere la carriera, sto valutando cosa è meglio per me e la mia famiglia. Mi concedo un po’ di tempo, se ci fosse un progetto interessante… Siamo tornati a Coira, se succedesse qualcosa in Svizzera sarebbe fantastico, ma non escludo un impegno all’estero». VIVERE A ROMA – «Fino a quando non ho segnato nella finale di Coppa del 2013 potevo muovermi liberamente, dopo era impossibile, ma fa parte del nostro lavoro. Qui è diverso, possiamo andare a mangiare fuori in pace. Qui sono Senad, non il capocannoniere del derby. Mi piace. Roma è stata ...