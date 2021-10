Luce dei tuoi occhi anticipazioni: Luca in pericolo, chi ha investito Valentina? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cresce l’attesa per il gran finale di Luce dei tuoi occhi e la curiosità di scoprire che cosa succederà nelle ultime puntate della fiction di Canale 5. I dubbi e le domande sono davvero tante: Alice è ancora viva, è davvero una delle ballerine di Emma? Chi conosce la verità? Nella quarta puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 13 ottobre 2021 vedremo quello che succederà dopo il risveglio di Valentina. La ragazza ricorderà chi l’ha investita? Ma soprattutto che cosa sa Valentina davvero della figlia di Emma e poi chi l’ha travolta con la macchina mentre lei era a bordo del suo motorino? La madre di Emma c’entra qualcosa? I dubbi e i sospetti per i fan che stanno seguendo con passione la fiction di Canale 5 sono davvero tanti. Tra l’altro abbiamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cresce l’attesa per il gran finale dideie la curiosità di scoprire che cosa succederà nelle ultime puntate della fiction di Canale 5. I dubbi e le domande sono davvero tante: Alice è ancora viva, è davvero una delle ballerine di Emma? Chi conosce la verità? Nella quarta puntata dideiin onda il 13 ottobre 2021 vedremo quello che succederà dopo il risveglio di. La ragazza ricorderà chi l’ha investita? Ma soprattutto che cosa sadavvero della figlia di Emma e poi chi l’ha travolta con la macchina mentre lei era a bordo del suo motorino? La madre di Emma c’entra qualcosa? I dubbi e i sospetti per i fan che stanno seguendo con passione la fiction di Canale 5 sono davvero tanti. Tra l’altro abbiamo ...

