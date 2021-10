Luca Onestini volta pagina con Cristina Porta | il bacio appassionato che scatena le polemiche

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In molti lo ricordano per la lovestory vissuta al Gf vip con Ivana Mrazova e a poco tempo dalla recente rottura con la modella ceca, confermata da entrambi,torna al centro del gossip per un nuovo amore sbocciato in tv. L’ex tronista di Uomini e donne hatocon, in unpassionale registratosi ad un reality iberico in corso, dove i due neo piccioncini sono reclusi come concorrenti, che somiglia molto al gioco della Casa più spiata d’Italia. E le immagini della passione made in Spagna tra i due sono diventate in poco tempo virali, soprattutto in rete, dove però non si risparmia lo scetticismo generale sul conto del bello e tenebroso, dando vita ad nuova polemica mediatica. Ma andiamo a scoprire cosa ...