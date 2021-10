Luca Morisi, nelle chat è l’escort romeno a proporre la “droga dello stupro” per il festino: “Ti portiamo anche G., ti piacerà molto” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ciao, ti ho visto sul sito, sto cercando per nottata insieme sex & fun, stanotte o domattina. Ospito e ho anche divertimento“. A scrivere in chat su Grinderboy – un sito di incontri omosessuali per uomini – è Luca Morisi, l’ex capo della comunicazione della Lega. Sono le 3.13 del 14 agosto scorso. Il suo interlocutore è un ragazzo romeno che si fa chiamare Alexander, che propone di estendere l’invito a un amico, un ventenne che fa l’escort con il nome di Nicolas (ma il cui vero nome è Petre): “Ok, io attivo dominante. Ho pure amico se vuoi, tutta la notte”. Attraverso questi messaggi – pubblicati in esclusiva dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Giusi Fasano e Fiorenza Sarzanini – si possono ricostruire alcuni passaggi di quella notte, che due settimane dopo porterà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ciao, ti ho visto sul sito, sto cercando per nottata insieme sex & fun, stanotte o domattina. Ospito e hodivertimento“. A scrivere insu Grinderboy – un sito di incontri omosessuali per uomini – è, l’ex capo della comunicazione della Lega. Sono le 3.13 del 14 agosto scorso. Il suo interlocutore è un ragazzoche si fa chiamare Alexander, che propone di estendere l’invito a un amico, un ventenne che facon il nome di Nicolas (ma il cui vero nome è Petre): “Ok, io attivo dominante. Ho pure amico se vuoi, tutta la notte”. Attraverso questi messaggi – pubblicati in esclusiva dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Giusi Fasano e Fiorenza Sarzanini – si possono ricostruire alcuni passaggi di quella notte, che due settimane dopo porterà ...

