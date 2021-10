Luana D’Orazio è morta “per aumentare dell’8% la produzione” dell’azienda per cui lavorava (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È morta per colpa di un orditoio. È morta per colpa di chi ha deciso di manomettere quel macchinario con il solo obiettivo di aumentare la produzione e trarre più profitto in meno tempo. È questa la conclusione delle indagini sul decesso di Luana D’Orazio, la giovane mamma (22 anni) deceduta il 3 maggio scorso all’interno dell’azienda tessile di Montemurlo (in provincia di Prato) in cui lavorava. Luana D’Orazio, chiuse le indagini sulla morte della giovane a Montemurlo I rilievi sul posto, le analisi e le testimonianze incrociate hanno portato il procuratore di Prato – Giuseppe Nicolosi – a non limitarsi a una vuota e banale etichetta di “morte bianca” o “incidente sul lavoro”, ma a ipotizzare il ruolo attivo di tre ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Èper colpa di un orditoio. Èper colpa di chi ha deciso di manomettere quel macchinario con il solo obiettivo dilae trarre più profitto in meno tempo. È questa la conclusione delle indagini sul decesso di, la giovane mamma (22 anni) deceduta il 3 maggio scorso all’internotessile di Montemurlo (in provincia di Prato) in cui, chiuse le indagini sulla morte della giovane a Montemurlo I rilievi sul posto, le analisi e le testimonianze incrociate hanno portato il procuratore di Prato – Giuseppe Nicolosi – a non limitarsi a una vuota e banale etichetta di “morte bianca” o “incidente sul lavoro”, ma a ipotizzare il ruolo attivo di tre ...

Advertising

eziomauro : Luana D'Orazio, morta per aumentare i guadagni dell'8%: chiuse le indagini - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, chiuse le indagini per la morte dell’operaia. Asta di beneficenza per il figlio: raccolti 33mila eu… - repubblica : Luana D'Orazio, morta per aumentare i guadagni dell'8%: chiuse le indagini [di Luca Serranò] - foggylady : RT @Corriere: Luana D’Orazio morta per aumentare dell’8% la produzione dell’orditoio - franca705 : RT @HuffPostItalia: Morte Luana D’Orazio: 'Orditoio manomesso per aumentare la produzione dell’8%, ma senza guadagno' -