Luana D'Orazio, chiuse le indagini per la morte dell'operaia. Asta di beneficenza per il figlio: raccolti 33mila euro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A poco più di cinque mesi dalla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, l'operaia ventiduenne madre di un bambino, trascinata in un macchinario nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) sono state chiuse le indagini da parte degli inquirenti. Gli indagati restano i tre i cui nomi erano già noti cioè Luana Coppini titolare dell'azienda, il marito Daniele Faggi ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto dell'impresa e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. In base a quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini, non ci sarebbero variazioni rispetto a quanto conosciuto finora rispetto alle persone indagate (le stesse tre) e alle accuse individuate nell'inchiesta.

