Love is in the air, trama 6 ottobre: il piano di Aydan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Aydan si rivelerà determinante per cercare di riavvicinare Eda e Serkan, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, mercoledì 6 ottobre. Intanto, Engin deciderà di mettere in pratica i consigli di Serkan e proverà a cambiare atteggiamento con Piril per sollecitarla ad avere un figlio senza farla sentire sotto pressione. L'architetto chiederà aiuto ad Erdem che metterà su un teatrino paradossale che otterrà come effetto quello di far infuriare la donna. Poco dopo, Erdem andrà a bussare alla porta di casa di Ayfer e Melek pretendendo di essere ospitato dopo aver vinto la scommessa con Melo e Leyla. L'uomo, infatti, durante la festa di bentornato organizzata per accogliere Serkan, si è presentato con un'avvenente ragazza che ha confermato di avere con lui un rapporto stretto, motivo per il quale ora ...

