Love is in the Air, anticipazioni oggi 6 ottobre: Eda in vacanza con Deniz (Di mercoledì 6 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di mercoledì 6 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Deniz convince la Yildiz, Ceren e Ferit a concedersi una piccola vacanza per non pensare ai problemi e alle vicende di questi ultimi giorni. Ma ignorano che la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021)della puntata di mercoledì 6diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràa Serkan ed Eda?convince la Yildiz, Ceren e Ferit a concedersi una piccolaper non pensare ai problemi e alle vicende di questi ultimi giorni. Ma ignorano che la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - silvy956432342 : RT @Lovingy86127828: 'Ciao Pier' - Era il 6 Novembre 2020 - The true love story #PRELEMI - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2021 - giukookina : RT @BTSItalia_twt: ??| 'LOVE MYSELF' è stata riconosciuta nel report di UNICEF 'The State of the World's Children 2021'! Dal 2017, i @BTS_tw… - di_toum : RT @italianarmyfam_: ?? BTS 'LOVE MYSELF' è stata presentata come la prima fortunata campagna con partnership Coreana nel report dell'UNICEF… -