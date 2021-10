Love is in the air, anticipazioni oggi 6 ottobre: Aydan inganna Serkan ed Eda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi mercoledì 6 ottobre di Love is in the Air, terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda va qualche giorno in vacanza con le sue amiche e Deniz, ma per colpa di Aydan, Serkan e Selin arrivano nello stesso posto. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi 6 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Riuscirà ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021)is in the Air,mercoledì 6diis in the Air, terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda va qualche giorno in vacanza con le sue amiche e Deniz, ma per colpa die Selin arrivano nello stesso posto.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Riuscirà ...

